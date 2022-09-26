"Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств": Астана высказала позицию по псевдореферендумам

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Казахстан выразил позицию относительно псевдореферендумов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины. Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил представитель МИД страны Айбек Смадияров, пишет УНН со ссылкой на Kazakhstan Today.

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"Что касается проведения самопровозглашенными "государствами" "лнр" и "днр" и "военными администрациями" Запорожской и Херсонской областей "референдумов" о присоединении к россии, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - прокомментировал официальный представитель МИД страны.

Детали

Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о важности неукоснительного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав всемирной универсальной организации.

"В уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - сказал Смадияров.

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины российские захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" по присоединению к рф 23-27 сентября.

Как свидетельствует информация, которая есть в распоряжении СБУ, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в "руководстве л/днр", российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.