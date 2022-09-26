Зеленский в очередной раз собрал Ставку: обсудили применение врагом новых типов вооружения

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Детали

"Участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта. Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами. "Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед", - добавили в ОП.

"Во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам", - сказано в сообщении.

Дополнение

россия в последние дни атаковала в Украине с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136. 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.