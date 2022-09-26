Глава МАГАТЭ провел с США переговоры по зоне безопасности на ЗАЭС

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Начались переговоры по созданию зоны ядерной безопасности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС, о встрече с представительницей США по этому вопросу сообщил председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник, 26 сентября, в Twitter, пишет УНН.

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"Начал неделю совещания Генерального директората МАГАТЭ со встречи с заместителем Государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. В центре внимания - срочное создание зоны ядерной безопасности и защиты Запорожской АЭС", - отметил Гросси в Twitter.

Детали

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины остается приоритетом и поддержка США высоко ценится.

Дополнение

12 сентября сообщалось, что на ЗАЭС начались консультации по созданию зоны безопасности.

В правительстве отмечают, что вокруг ЗАЭС должна быть создана 30-километровая зона безопасности.