Глава МИД Турции: за последствия войны в Украине расплачивается весь мир

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна работает над установлением диалога между президентами Украины Владимиром Зеленским и россии владимиром путиным, и что за последствия войны рф против Украины "расплачивается весь мир". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Anadolu.

Цитата

"Президент (Реджеп - ред.) Эрдоган продолжает переговоры с путиным и Зеленским. Наша цель – организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государства. За последствия этой войны расплачивается весь мир", - сказал он японским СМИ во время пресс-конференции.

Детали

Чавушоглу отметил, что на сегодняшний день Турция ведет переговоры как с Западом, так и с Востоком. По его словам, среди некоторых западных стран есть такие, которые выступают за продолжение войны в Украине.

"Эти игроки считают, что продолжение войны ослабит россию. Однако факт в том, что основной ущерб нанесен Украине", - отметил глава МИД Турции.

Он подчеркнул, что важным является окончание войны "на справедливых условиях", добавляя, что территории, которые сейчас находятся под оккупацией россии, являются украинскими.

Добавим

24 сентября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что страна не признает результаты псевдореферендумов, организованных россией на временно оккупированных территориях Украины. Он подчеркнул, что ранее, в 2014 году, Анкара не признала результаты "референдума" в АР Крым и до сих пор продолжает "стоять на стороне Украины".

Напомним

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы безопасности.