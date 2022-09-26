ВР в ноябре выполнит свою часть работы для переговоров о вступлении Украины в ЕС - Корниенко

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Верховная Рада примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, до середины ноября. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"Для выполнения семи требований ЕС у нас, буквально, осталось несколько очень важных действий... Если по датам говорить, то я думаю, что октябрь на эти все задачи точно пойдет, и где-то на начало - на середину ноября будем выходить на завершение полностью этого трека. По крайней мере все, что касается Верховной Рады", - сообщил Корниенко.

Детали

Первый заместитель председателя ВР сообщил, что парламент еще должен принять во втором чтении закон о медиа, к которому депутаты подали более двух тысяч поправок.

По словам Корниенко, закон о национальных меньшинствах сейчас проходит исследование в Совете Европы. Ожидается, что в ближайшее время Украина получит выводы.

Кроме этого, добавил он, для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект о конституционной процедуре.

Напомним

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения россии.

23 июня лидеры стран ЕС официально поддержали предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Украина планирует выполнить семь шагов на пути к членству в ЕС до конца этого года.