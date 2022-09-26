ВСУ на фронте используют почти все типы артиллерии, которых не имели до начала вторжения - Подоляк

КИЕВ. 26 сентября. УНН. По состоянию на сегодня украинские военные на фронте используют почти все типы артиллерии, которых даже близко не имели до начала полномасштабной войны. Как заявил в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.de. советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, украинские военные могут очень быстро научиться пользоваться новым оружием любой сложности, что уже не раз доказывали, передает УНН.

Цитата

“Эффективно ли мы их (артиллерию – ред.) применяем? Быстро ли мы научились ими пользоваться? Да! Мы можем делать это правильно. И именно это мы объясняем Германии. Я хочу сказать Федеральному правительству одну очень простую вещь: мы учимся всему очень быстро. Но мы всегда будем подчеркивать, что мы так быстро научились, потому что немцы стояли на нашей стороне”, – отметил Подоляк.

Детали

Представитель ОП отметил, что ускорению окончания войны будут способствовать немецкие танки Leopard 2, которые просит предоставить Украина.

“Если мы будем интенсивно прорывать линию обороны российской армии, следующим шагом будет возвращение территорий и уничтожение вооруженных сил рф. А для этого нужно определенное количество бронетехники, танки. Но это не должны быть неэффективные советские танки – ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнерам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2”, – заявил Михаил Подоляк.

Дополнение

Украина настойчиво просит партнеров предоставить необходимое оружие для эффективной борьбы против россии на фронте. В частности, перед поездкой в Берлин глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от Германии танки Leopard 2, а от США – танки Abrams.

Во время поздравления Украины с Днем Независимости Олаф Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет поставлять оружие столько, сколько потребуется Киеву – от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны.