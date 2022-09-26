Подоляк: то, что россия является ядерной державой - не остановит Украину в защите своих территорий

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Тот факт, что российская федерация является ядерной державой — не остановит Украину в защите своих территорий. Об этом заявил в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.de. советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“Если мы остановимся, они в какой-то момент заедут на танках в Днепр, потом в Киев и также объявят эти города россией. Так мы полностью потеряем Украину. Эскалации нет. Есть Украина, которая имеет право защищать свою территорию. Мы хотим восстановить мир. Для этого нужна поддержка обычным вооружением”, – отметил Подоляк.

Детали

Отвечая на вопрос о том, существует ли угроза эскалации со стороны россии после проведения на захваченных украинских территориях псевдореферендумов в случае успешного контрнаступления Украины, советник руководителя ОП отметил:

“Что это такое – эскалация? Третья мировая война? Есть страна, которая использует крылатые ракеты, которые взлетают с Каспийского моря и атакуют такие города, как Львов и Киев. Страна, которая разрушает гражданскую инфраструктуру, массово убивает людей в Буче, лишает жизни целые семьи в Изюме. Что вы имеете в виду под эскалацией и Третьей мировой войной? Исключительное использование ядерного оружия? Но мы используем обычное оружие”.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в конституции россии.