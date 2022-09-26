Мы смотрим на математику войны: Подоляк объяснил, почему Украина не видит необходимости проводить мобилизацию

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина, в отличии от россии, прагматичная страна и “смотрит на математику войны”, потому не намерена объявлять в ответ рф дополнительную мобилизацию. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD, передает УНН.

Цитата

“Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны, и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных”, – заявил представитель Банковой.

Детали

Подоляк отметил, что в отличие от рф, Украина - прагматичная страна и “смотрит на математику войны”, потому точно знает, сколько людей подлежат призыву. Отличительной чертой от страны-агрессора чиновник называет тот факт, что Киев учитывает также подготовку и моральное состояние военных.

“У нас не так много потерь среди военных, по сравнению с рф, которой неважно, сколько ее людей погибает. В отличие от россии, мы боремся более креативно. россия направляет 90% собственной военной мощи на атаки гражданских объектов. Ее удары поражают не столько военных, сколько гражданскую, критическую инфраструктуру и население. На сегодняшний день полностью уничтожено и удалено с карты более 1 200 населенных пунктов”, – констатировал Подоляк.

Говоря о “референдуме” на временно-оккупированных территориях Украины, советник главы ОП отметил, что россия такими методами хочет набрать “пушечное мясо” на захваченных территориях.

В то же время, он признал, что мобилизация мужчин на этих территориях станет негативным последствием.

“Сегодня на оккупированных территориях нет законной акции под названием “референдум”, но есть пропагандистская акция под названием “референдум”. А поскольку референдума мы не видим, то и последствий не ожидаем”, – считает чиновник.

Добавим

21 сентября диктатор владимир путин объявил в россии "частичную мобилизацию".

По данным британской разведки, первые мобилизованные россияне начали прибывать на военные базы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска используют псевдореферендум на временно захваченных украинских территориях для мобилизации мужчин на войну против Украины.