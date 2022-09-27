Зеленский провел переговоры с Рютте

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, вчера, 26 сентября, провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает УНН.

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"Говорил с Марком Рютте, премьер-министром Нидерландов. И о преступной мобилизации, которую россия проводит в том числе на оккупированной территории, пытаясь бросить на смерть под российским флагом и наших граждан. И о псевдореферендумах также говорили – реакция мира на них и на любые дальнейшие шаги оккупантов будет жесткой", - сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Нидерландов за поддержку, готовность усиливать санкционное давление на россию.

"Скоординировали наши шаги в международных организациях, обсудили оборонное взаимодействие", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.