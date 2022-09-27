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США пока не видят признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие

США пока не видят признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сейчас в США не видят никаких признаков того, что россия готовится применить ядерное оружие. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

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"Что касается свидетельств (о подготовке к применению ядерного оружия) или шансов, то мы этого не видим на данный момент. Мы воспринимаем эти угрозы очень серьезно, однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на данном этапе", - сказала Жан-Пьер.

Дополнение 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у страны есть четкий план действий в случае применения рф ядерного оружия.

Напомним 

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость рф всеми доступными способами – не исключил и применение ядерного оружия.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции россии.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, ядерное оружие, война с Россией
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