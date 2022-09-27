Новая Зеландия ужесточает санкции против людей из окружения путина

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Правительство Новой Зеландии расширило санкции в отношении россиян, но не может предоставить дальнейшую военную помощь, поскольку не имеет ничего, чего хочет Украина, сообщает Australian Associated Press, пишет УНН.

Детали

Министр обороны страны Пени Энаре заявила, что Новая Зеландия "готова предоставить дополнительную летальную помощь, если потребности Украины будут соответствовать ее запасам", пишет издание.

На сегодня новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, как сообщается, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема, 571 маскировочный жилет и ремни.

Во вторник министр иностранных дел страны Нанайя Махута объявил, что 19 новых "членов ближайшего окружения путина" будут подвергнуты финансовым санкциям и санкциям относительно поездок, введенных в рамках скоординированных глобальных действий.

"Украина ясно дала понять, что самое важное, что мы можем сделать, чтобы помочь им, - это наши санкции и поддержка их во время конфликта, как мы продолжаем это делать", - сказала она.

Санкции Новой Зеландии распространяются теперь примерно на 1000 человек.

Дополнение

Премьер-министр Новой Зеландии раскритиковала "провал" ООН в войне в Украине.