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Тегеран заявил, что считает неправильными поставки оружия Украине или россии

Тегеран заявил, что считает неправильными поставки оружия Украине или россии

Хоссейн Амир-Абдоллахиян

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Тегеран не поддерживает ни одну из сторон войны рф против Украины и считает неправильным отправку любой стороной оружия как Украине, так и россии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в интервью Al-Monitor, пишет УНН.

Цитата

"У нас есть соглашение о военном сотрудничестве с россией. Но мы не поддерживаем ни одну из сторон в "украинской войне", что приведет к продолжению войны. Мы категорически против любых войн, будь то в Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также участвовали в усилиях по достижению мира и прекращению огня в Украине.

Мы считаем неправильным, чтобы какая-либо сторона отправляла оружие Украине или россии. И мы будем продолжать помогать политическому диалогу и разрешению этого кризиса посредством политических переговоров", - сказал Амир-Абдоллахиян. в ответ на вопрос, продает ли Иран дроны россии для использования в Украине.

Дополнение

россия в последние дни атаковала в Украине с помощью беспилотников-камикадзе, которые, по словам украинских военных, были иранскими беспилотниками Shahed-136. 23 сентября впервые был сбит многоцелевой ударный беспилотник иранского производства Mohajer-6.

Из-за поставок Ираном оружия россии для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Иран
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