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РосСМИ узнали о планах рф на новый "округ" из оккупированных территорий во главе с рогозиным

РосСМИ узнали о планах рф на новый "округ" из оккупированных территорий во главе с рогозиным

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские "Ведомости" узнали о планах рф на "Крымский федеральный округ", куда россия якобы собирается включить временно оккупированные территории Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, пишет УНН.

Детали

По данным росСМИ, полпредом этого образования может стать экс-глава "роскосмоса" дмитрий рогозин. И что его могут создать после псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях. 

Собеседник, близкий к администрации президента рф, как сообщается, сказал, что решение по рогозину будет принято в ближайшее время.

Дополнение

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины российские захватчики объявили о проведении фейковых "референдумов" по присоединению к рф 23-27 сентября.

Как свидетельствует информация, которая есть в распоряжении СБУ, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в "руководстве л/днр", российские оккупанты "подвели" итоги фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, оккупация, аннексия, псевдореферендум
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