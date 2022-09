В Киев прибыла глава МИД Франции

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня в Киев прибыла министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Об этом она сообщила в своем Twitter, информирует УНН.

Цитата

"Доброе утро Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", – написала Колонна.

Bonjour l'Ukraine , la France est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброе утро #Украина, я рада вернуться #Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN