В ЕС предлагают отключить от SWIFT используемый для расчетов за газ российский Газпромбанк

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Согласно совместному предложению Польши, Ирландии и трех стран Балтии, Газпромбанк, который используют для осуществления платежей за газ между россией и ЕС, должен быть исключен из системы SWIFT в рамках следующего раунда санкций ЕС, со ссылкой на соответствующий документ сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

"Пять стран хотят, чтобы Газпромбанк был окончательно исключен из SWIFT, системы с высоким уровнем безопасности, позволяющей осуществлять финансовые операции. Московский банк действует как посредник между клиентами из ЕС и "Газпромом", российской газовой монополией, и позволяет конвертировать евро в рубли", - говорится в сообщении.

Поскольку некоторые страны Восточной и Центральной Европы по-прежнему сильно зависят от поставок российского газа по трубопроводам, Газпромбанк до сих пор не попал в черный список SWIFT.

В то же время, как отмечает руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram, сообщается, что ЕС обсуждает отключение от SWIFT в целом еще четырех российских банков: Газпромбанка, Альфа-Банка, Росбанка и Тинькофф Банка.

При этом документ с предложениями пяти стран ЕС, как указано, также предлагает и другие санкции, в частности, в отношении страховых услуг, алмазов из рф, длинный список товаров и услуг, торговля которыми должна быть либо запрещена, либо жестко ограничена, например, экспорт произведенных в ЕС смартфонов, камер, проекторов, лазеров, радиоаппаратуры, линз и призм, а также компьютерное программное обеспечение, техническое обслуживание оборудования, услуги веб-хостинга и системы кибербезопасности.

Дополнение

Ожидается, что восьмой пакет санкций может быть одобрен на встрече лидеров государств ЕС в Праге 6-7 октября.