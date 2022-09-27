Глава МИД Литвы: россияне могут свергнуть путина

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что россияне могут избавиться от режима владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter литовского политика.

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"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть путина. Не стоит недооценивать силу свободы", – написал Ландсбергис.