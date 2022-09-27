Новости: Политика
27 сентября 2022, 15:55 • Виктория Данильченко • 3165
Глава МИД Литвы: россияне могут свергнуть путина
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что россияне могут избавиться от режима владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter литовского политика.
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"Литовцы свергли советский режим, украинцы избавились от Януковича, иранские женщины восстали против жестокости иранского режима, а россияне могут свергнуть путина. Не стоит недооценивать силу свободы", – написал Ландсбергис.
Lithuanians overthrew the Soviet regime, Ukrainians overthrew Yanukovich, Iranian women have risen up against the brutality of the Iranian regime and Russians can overthrow Putin. Let's not underestimate the power of freedom.— Gabrielius Landsbergis
Источник: УНН
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