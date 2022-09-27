Запад заморозил до 500 млрд долларов российских активов - Шмыгаль

КИЕВ. 27 сентября. УНН. До 500 млрд долларов российских активов заморожено на Западе. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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“До 500 млрд долларов российских активов заморожено на Западе. Мы лоббируем принятие нового международного соглашения и изменения национальных законодательств партнеров, чтобы именно российские конфискованные средства стали основным ресурсом нашего восстановления и европейской трансформации”, – подчеркнул глава правительства.

Детали

Шмыгаль добавил, что во время Генеральной Ассамблеи ООН поднял с партнерами вопрос создания трибунала для российских военных, которые совершали преступления в Украине. В частности, вопрос создания такого трибунала поднимался в разговорах с премьер-министрами Канады, Новой Зеландии и Японии и с Президентом Латвии.

“Весь мир должен знать о российских преступлениях. Параллельно с конфискацией активов россии и наказанием ее военных преступлений мы также адвокатируем дальнейшее ужесточение санкций”, – добавил он.

Дополнение

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у западных партнеров есть политическое согласие в вопросе передачи Украине золотовалютных резервов россии, однако для этого нужно разработать специальный юридический механизм над которым работает Киев.

Условие заключается в создании юридических инструментов для этого.