рф идет по "крымскому сценарию": Зеленский в Совбезе ООН призвал полностью изолировать россию

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на заседании Совета безопасности ООН. Он отметил, что россия пытается аннексировать территории Украины, где проводит "референдумы", по "крымскому сценарию". Зеленский призвал к полной изоляции рф, передает УНН.

Детали

"Признание россией результатов этого так называемого "референдума" на оккупированных территориях будет означать, что с путиным не о чем говорить", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины напомнил, что на прошлой неделе представил Генеральной Ассамблее ООН формулу мира.

"россия отреагировала на этот путь к миру и объявила мобилизацию. Кроме того, рф умышленно фокусирует свою мобилизацию на именно коренных народах с территории. Это не только народы с Кавказа и Сибири, все делается для того, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин именно коренных народов", — сказал Зеленский и отметил, что такая же ситуация наблюдается и в оккупированном Крыму.

"На глазах всего мира россия проводит эти псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины. Людей заставляют заполнить какие-то бумажки, угрожая им оружием", — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что российские оккупанты определили результаты "референдумов" заранее.

"Аннексия захваченных территорий — это худшее нарушение хартии ООН. Это попытка украсть территорию у другого государства, попытки стереть нормы международного законодательства. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированных территориях Украины мобилизоваться в российскую армию для того, чтобы отправить их бороться против своих же собственных земляков", — отметил Зеленский и призвал полностью изолировать россию и лишить ее права вето.

"Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, если это государство создает и внедряет политику геноцида прямо сейчас, всего за шаг до радиационной катастрофы, одновременно угрожая ядерными ударами. россию следует исключить из всех международных организаций", — подчеркнул он.

Президент Украины также призвал ввести новые антироссийские санкции.

"Любые уголовные действия россии для нас ничего не меняют. Мы не будем подчиняться действиями террористов", — добавил Зеленский.

Добавим

С 23 по 27 сентября на временно оккупированных Луганской, Донецкой Херсонской и Запорожской областях прошли "референдумы" о присоединении к рф.

москва перенесла дату заседания совета федерации, на котором планировалось принять "законы о вхождении" временно-оккупированных территорий Украины в состав россии.