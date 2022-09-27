Зурабишвили осудила проведение россией "референдумов" в Украине

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что "референдумы" в Украине являются крайне циничным действием россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Грузия Online".

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"Мы должны категорически осудить те "референдумы", которые проводятся сегодня в Украине", - сказала Зурабишвили.

Детали

Она также отметила, что это крайне циничное действие россии, которое является абсолютно неприемлемым для мира и цивилизованных людей.

"Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, которые происходят на оккупированной территории, и в условиях этой войны", - сказала Зурабишвили.

Дополнение

С 23 по 27 сентября на временно-оккупированных Луганской, Донецкой Херсонской и Запорожской областях прошли "референдумы" о присоединении к рф.

москва перенесла дату заседания совета федерации, на котором планировалось принять "законы о вхождении" временно-оккупированных территорий Украины в состав россии.

Напомним

Зурабишвили осудила зверства оккупантов в Изюме.