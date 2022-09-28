"Рассчитываем на плодотворное сотрудничество": Зеленский поздравил Мелони с победой на выборах в Италии

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил поздравил партию Джорджии Мелони с победой на досрочных парламентских выборах в Италии, информирует УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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"Поздравляем Джорджию Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Ценим устойчивую поддержку Украины со стороны Италии в борьбе с российской агрессией. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством", - говорится в сообщении.

Добавим

В Италии состоялись досрочные парламентские выборы. "Братья Италии" - партия Джорджии Мелони, твердо позиционируется как первая партия, набрав более 26 процентов голосов.

Напомним

Досрочные выборы в Италии состоялись после того, как президент страны Серджо Маттарелла распустил парламент в июле и назначил досрочные выборы на 25 сентября, что ознаменовало конец правительства во главе с премьер-министром Марио Драги.