Австрия осуждает угрозы россии относительно ядерного оружия - МИД

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Австрия решительно осудила угрозы рф по использованию ядерного оружия и российскую оккупацию ЗАЭС. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг во время открытия 66-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, передает УНН.

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"В течение десятилетий ядерные риски не были такими высокими. Действия рф демонстрируют тревожный уровень безответственности и могут иметь катастрофические последствия для нас всех. Ядерное оружие - это дамоклов меч, висящий над всем человечеством", - сказал он.

Детали

В австрийском внешнеполитическом ведомстве отметили, что таким образом Шалленберг "подчеркнул экзистенциальную угрозу и повышенный сейчас риск использования этого оружия из-за недавних ядерных угроз россии".

Указывается и на то, что "кроме попытки ядерного шантажа", глава МИД Австрии также осудил обстрел ядерных реакторов и других ядерных объектов, таких как оккупированная россией Запорожская АЭС.

Австрийский министр выразил поддержку идеи создания безопасной зоны вокруг АЭС и подчеркнул важность работы МАГАТЭ на местах.

Добавим

В Австрии отмечают, что введенные Европейским Союзом санкции против рф становятся все более эффективными.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что "референдумы" в Украине являются крайне циничным действием россии.