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Новости: Политика
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США готовят новый пакет оборонной помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов - Reuters

США готовят новый пакет оборонной помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов - Reuters

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовится в течение ближайших дней объявить о выделении нового пакета оборонной помощи для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщили агентству Reuters представители правительства США, передает УНН.

Цитата

"США готовят новый пакет вооружений на 1,1 миллиарда долларов для Украины в ее борьбе с рф, о чем будет объявлено в ближайшее время",- говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Вашингтоне сейчас ожидают заявлений с российской стороны относительно "результатов" фиктивных референдумов, которые россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним 

Конгресс Соединенных Штатов согласился выделить Украине еще 12 млрд долларов дополнительной помощи.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, война с Россией
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