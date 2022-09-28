США готовят новый пакет оборонной помощи для Украины на более чем 1 млрд долларов - Reuters

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовится в течение ближайших дней объявить о выделении нового пакета оборонной помощи для Украины на сумму более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщили агентству Reuters представители правительства США, передает УНН.

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"США готовят новый пакет вооружений на 1,1 миллиарда долларов для Украины в ее борьбе с рф, о чем будет объявлено в ближайшее время",- говорится в сообщении.

Также уточняется, что в Вашингтоне сейчас ожидают заявлений с российской стороны относительно "результатов" фиктивных референдумов, которые россия провела на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним

Конгресс Соединенных Штатов согласился выделить Украине еще 12 млрд долларов дополнительной помощи.