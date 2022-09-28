Представитель США при ОБСЕ: Соединенные Штаты поддерживают деоккупацию Украиной своей территории, включая Крым

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер отметил, что Соединенные Штаты полны решимости помочь Украине восстановить контроль над всей временно оккупированной россией территорией, включая Донбасс и Крым, передает УНН.

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“США, полны решимости помочь Украине продолжать защищать себя и освобождать свои территории от российского контроля и российской временной оккупации. И если я не ошибаюсь, то за последние несколько недель украинцы освободили около 8500, почти 9 тыс. кв. км. земли. Это очень большая территория, и мы решительно настроены, чтобы эти усилия были доведены до конца, чтобы Украина восстановила контроль над всей своей территорией", - сказал Карпентер.

Он добавил, что россия начала эту войну против Украины исключительно на основе "чистого желания имперского завоевания".

"Этой агрессии не было абсолютно никакого логического обоснования, никакого оправдания, и наша цель состоит в том, чтобы она была прекращена, и чтобы Украина восстановила свой полный – и я повторяю – полный суверенитет и территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, включая, конечно, весь Донбасс и Крым", - отметил Карпентер.

Также он указал на то, что отчаянные попытки россии "изменить реальность на местах" путем проведения новых бутафорских "референдумов" на оккупированных территориях Украины "ничего не изменят".

"Я даже не хочу называть их "референдумами", потому что они не являются таковыми. Это пропагандистские трюки и не более", - сказал Карпентер и заверил, что США никогда не признают легитимность этих "пропагандистских трюков" рф, которые "не изменят того факта, что Украина есть Украина, и что мы признаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, как и подавляющее большинство других государств международного сообщества".

Напомним

Конгресс Соединенных Штатов согласился выделить Украине еще 12 млрд долларов дополнительной помощи.