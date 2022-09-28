США требуют от ЕС ускорить финансовую помощь Украине - FT

КИЕВ. 28 сентября. УНН. США требуют от стран ЕС ускорить и увеличить финансовую поддержку Украины, со ссылкой на источники информирует Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, высокопоставленные чиновники в администрации президента США Джо Байдена выразили разочарование в Брюсселе по поводу медленного предоставления европейской помощи Киеву, заявили четыре чиновника на условиях анонимности. По их словам, они также обратились к Брюсселю с просьбой создать «регулярный механизм» финансовой поддержки.

Вашингтон «часто контактировал» с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС о необходимости «оперативно предоставить обещанную экономическую помощь Украине», сказал один из официальных лиц США, добавив: «Мы повторяем наш призыв ко всем партнерам Украины как можно быстрее предоставить обещанную помощь Украине, увеличить свои обязательства и отдавать предпочтение помощи в виде грантов, а не кредитов».

Вашингтон использовал встречи в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН на прошлой неделе, чтобы призвать европейских партнеров устранить «узкие места», которые удерживают отправку денег, по словам европейского чиновника, знакомого с дискуссиями.

Другой представитель ЕС заявил, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы подчеркнуть, что Киеву необходимо около 3,5 млрд евро в месяц. «Единственным месседжем... была срочная потребность увидеть (деньги). Он умолял, чтобы это произошло как можно быстрее», — будь то в кредитах или грантах, сказал чиновник.

Высокопоставленный представитель США сказал: «Мы с нетерпением ждем начала предоставления ЕС обещанной помощи в размере 5 млрд евро, начиная со следующего месяца, и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм для продолжения предоставления бюджетной поддержки Украине в будущем».

«Важно подчеркнуть, что экстренный пакет такого чрезвычайного размера требует тщательного управления бюджетом, чтобы гарантировать, что любые риски для бюджета адекватно покрываются необходимым бюджетным покрытием. Это требует тщательного рассмотрения и, следовательно, требует больше времени», - отметил при этом представитель Еврокомиссии.

Дополнение

Вашингтон предоставил Киеву помощь в размере 8,5 млрд долларов и запросил у Конгресса еще 4,5 млрд долларов в виде грантов.

Тем временем Брюссель выплатил 1 млрд евро из 9 млрд евро, обещанных в мае. В этом месяце он согласился предоставить еще 5 млрд евро, но еще не выплатил средства. Он надеется выплатить оставшиеся 3 миллиарда евро до конца года.

Это в дополнение к кредиту ЕС в размере 1,2 млрд евро, предоставленного ранее в этом году, что эквивалентно трети ежемесячных потребностей правительства Украины во внешнем финансировании.