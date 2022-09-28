Канада не признает "результаты" псевдореферендумов и введет новые санкции против россии – Трюдо

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Канада планирует ввести против россии новые санкции из-за проведения на захваченных территориях Украины псевдореферендумов. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, информирует УНН со ссылкой на его сайт.

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"Канада никогда не признает результатов этих фиктивных референдумов или попытки незаконной аннексии россией украинских территорий", – заявил Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада и ее международные партнеры и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе с путиным.

"Мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета, и которые ответственны за бессмысленное кровопролитие в Украине, которое продолжается", – добавил премьер-министр Канады.

Напомним

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил о проведении "референдумов" по присоединению к россии захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это шоу длилось с 23 по 27 сентября.

Законопроекты о "вхождении" захваченных территорий Украины в состав рф могут внести в госдуму вечером 28 сентября.