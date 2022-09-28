МИД вышло с заявлением по псевдореферендумам рф: призывает ЕС, НАТО и G7 к новым санкциям и военной поддержке

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением относительно фиктивных "референдумов" рф на временно оккупированных территориях Украины, призывает ЕС, НАТО и G7 повысить давление на государство-агрессора, пишет УНН.

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"Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против россии, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в заявлении.

"Мы призываем партнеров продемонстрировать россии, что единственной реакцией на попытки аннексии, шантаж и ультиматумы будет увеличение поддержки Украины для победы нашего государства над агрессором", - отметили в МИД.

Детали

В МИД указали, что 23-27 сентября российская федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

"Это представление не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия россии и считают их ничтожными", - отметили в украинском дипведомстве.

"Устроив фиктивные “референдумы” на временно оккупированных территориях Украины, россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам - это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии", - говорится в заявлении МИД.

В МИД пообещали всем гражданам Украины, которые приняли участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, "справедливое наказание согласно нормам Уголовного кодекса Украины".

"Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории", - говорится в заявлении МИД.

"Украина никогда не согласится на любые ультиматумы рф, а попытки москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение", - подчеркнули в МИД.

"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы относительно истинных намерений россии и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свою бездеятельность стремлением сыграть роль миротворцев, в которых россия не нуждается. Украина призывает все государства и международные организации немедленно осудить незаконные действия кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию россии", - отметили в МИД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн на заседании Совета безопасности ООН. Он отметил, что россия пытается аннексировать территории Украины, где проводит "референдумы", по "крымскому сценарию".