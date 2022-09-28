В бюджетной резолюции США предусматривается 12,35 млрд долл. помощи Украине - Арахамия

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Проект краткосрочной бюджетной резолюции, представленной в Конгрессе США, предусматривает помощь Украине в размере 12,35 млрд долларов, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне вечером в Telegram, пишет УНН.

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"В Конгрессе США представлен проект краткосрочной бюджетной резолюции, которая предусматривает пакет помощи для Украины на 12,35 млрд долл., что на 600 млн долларов больше, чем запрос Белого дома", - отметил Арахамия.

Детали

Как сообщил Арахамия, проект предусматривает:

7,8 млрд долл. - на оборону,

4,5 млрд долл. - на прямую бюджетную поддержку Украины.

"Этот документ также возобновляет полномочия Администрации передавать Украине оружие и оборудование непосредственно из запасов США в новом финансовом году на сумму 3,7 млрд долларов", - указал он.

"Надеемся, что он будет принят обеими палатами Конгресса и подписан Президентом США уже на этой неделе. Благодарим наших союзников за помощь и надеемся на положительный результат. На фоне угроз и попыток эскалации со стороны россии мир должен как минимум удвоить усилия по поддержке Украины", - подчеркнул Арахамия.

Дополнение

Reuters сообщало, что Конгресс США согласился выделить Украине еще 12 млрд долларов дополнительной помощи.