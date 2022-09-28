В Украине принято все антикоррупционное законодавство – Зеленский

КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на сегодня в Украине принято все антикоррупционное законодавство, ранее этого невозможно было достичь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями Гарварда, передает УНН.

Цитата

“На сегодня принято все антикоррупционное законодательство, этого никогда не было. Абсолютно все законы приняты, которые были необходимы. Есть еще пути в судебной реформе, но, что касается антикоррупции – все на сегодня работает. Запущен уже последний конкурс на главу НАБУ, и он 22 сентября начался. То есть этот вопрос закрыт. Что касается суда, нам надо всем поработать крепко, чтобы довести до конца судебную реформу, которую 30 лет невозможно было завершить. Разные были причины, никого не обвиняю”, – сказал президент.

Детали

Как отметил Зеленский, несмотря на войну, страна вводит те или иные законы, что стало не только обязательным требованием Евросоюза для получения статуса кандидата в члены ЕС, но и внутренней возможностью страны.

“Война забирает много вещей, о которых вы прекрасно знаете. Но она и дает возможности, когда мы можем быстро действовать, когда парламент сосредоточен на принятии решений, власть сосредоточена на том, чтобы обеспечить армию, и больше ни для чего нет денег, нет расходов, то есть, ты не отвлекаешься на те или иные детали, хотя, наверное, они есть… Я уверен, что будет победа, как на поле боя, так и внутри государства”, – добавил глава государства.

Напомним

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Александр Корниенко сообщил, что до середины ноября парламент примет все законопроекты, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.