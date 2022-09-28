Сенат США поддержал законопроект с 12 млрд долл. помощи Украине

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Сенат США во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за то, чтобы начать обсуждение законопроекта о бюджетном финансировании, предусматривающего более 12 млрд долл. помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Документ, как указано, позволит правительству США работать до 16 декабря и будет включать 12,4 млрд долларов помощи Украине в борьбе с россией.

За его принятие отдали 72 голоса "за" и 23 "против". Законопроект о финансировании требовал 60 голосов, чтобы перейти к обсуждению.

"Конечный срок для принятия этой меры и предотвращения прекращения работы правительства – пятница в полночь", - пишет издание.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в понедельник, что Палата вынесет законопроект на рассмотрение до четверга.

Дополнение

Проект краткосрочной бюджетной резолюции, представленной в Конгрессе США, предусматривает помощь Украине в размере 12,35 млрд долларов. В Украине надеются, что он будет принят обеими палатами Конгресса и подписан Президентом США уже на этой неделе.