Будущий премьер Италии Мелони пообещала Украине "верную поддержку"

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мэлони после победы на внеочередных парламентских выборах пообещала поддерживать Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter будущего премьер-министра страны.

Цитата

"Уважаемый Владимир Зеленский! Вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в вопросе свободы украинского народа. Будьте сильными и берегите свою веру!" – написала Мелони.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast!