"Превентивность – базовая вещь": Зеленский назвал условие для восстановления мира

КИЕВ. 28 сентября. УНН. россия идет на эскалацию агрессии именно из-за отсутствия превентивных действий со стороны мира. Поэтому превентивность – это то, что Украина предлагает для достижения мира и мировой безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед студентами и преподавателями Гарварда, передает УНН.

Детали

"россия видит дефицит превентивности в мире. Разрушительные последствия должны наступать для России уже. Только превентивные действия могут показать, что мир ничего не "проглотит" и что агрессору придется заплатить за все это мучительную цену. Действовать превентивно – означает не допускать катастрофического ущерба. Реагировать, когда российские удары уже произойдут, – это и получить ущерб, и оказаться на новом уровне эскалации. Превентивность – это базовая вещь. Это то, что может сделать наибольше для поддержания мира", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что именно превентивные меры помогут быстрее остановить агрессию россии и спасти больше жизней. А поддерживать мир в течение долгого времени можно только тогда, когда принцип превентивности положен в основу послевоенной архитектуры гарантий безопасности.

"Именно это – наш, украинский взгляд на лидерство, на безопасность, на поддержание мира. Это то, что может и должно сработать. Это то, к чему мы призываем. То, что мы положили в основу конкретных проектов решений. Свободный мир точно сильнее, чем любые агрессоры и террористы. Свободный мир точно победит в этом противостоянии с россией. Мы сможем восстановить мир – я в этом не сомневаюсь. Но ответ на вопрос, когда это произойдет, зависит от ответа на вопрос, как часто мы будем действовать первыми", – заявил президент.

Напомним

Во время общения со студентами и преподавателями Гарварда Владимир Зеленский также заявил, что на сегодня в Украине принято все антикоррупционное законодательство.