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ЕС осудил фейковые "референдумы" оккупантов и их сфальсифицированные результаты

ЕС осудил фейковые "референдумы" оккупантов и их сфальсифицированные результаты

Жозеп Боррель

КИЕВ. 28 сентября. УНН. ЕС осуждает проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и их сфальсифицированные результаты, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 сентября, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

«ЕС осуждает проведение незаконных “референдумов” и их сфальсифицированные результаты. Это – очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека. Мы отдаем дань уважения мужеству украинцев, которые продолжают противостоять российскому вторжению», - заявил глава дипломатии ЕС.

Дополнение

23-27 сентября российская федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

МИД Украины выступило с заявлением о фиктивных "референдумах" рф на временно оккупированных территориях Украины, призывает ЕС, НАТО и G7 повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против россии, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Организаторы незаконных "референдумов" в 4 областях Украины будут иметь "последствия", указывали в дипломатической службе ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, псевдореферендум
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