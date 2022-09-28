ЕС осудил фейковые "референдумы" оккупантов и их сфальсифицированные результаты

КИЕВ. 28 сентября. УНН. ЕС осуждает проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и их сфальсифицированные результаты, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 28 сентября, в Twitter, пишет УНН.

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«ЕС осуждает проведение незаконных “референдумов” и их сфальсифицированные результаты. Это – очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне системных нарушений прав человека. Мы отдаем дань уважения мужеству украинцев, которые продолжают противостоять российскому вторжению», - заявил глава дипломатии ЕС.

ЕС осуждает проведение незаконных “референдумов” и их фальсифицированные результаты.



Это очередное нарушение суверенитета Украины’+ территориальной целостности, на фоне систематических нарушений прав человека.



Мы отдаем должное мужеству украинцев, которые продолжают противостоять & российскому вторжению. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28 сентября 2022

Дополнение

23-27 сентября российская федерация организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

МИД Украины выступило с заявлением о фиктивных "референдумах" рф на временно оккупированных территориях Украины, призывает ЕС, НАТО и G7 повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против россии, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Организаторы незаконных "референдумов" в 4 областях Украины будут иметь "последствия", указывали в дипломатической службе ЕС.