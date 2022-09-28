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"Поддерживаем суверенитет Украины": МИД Грузии осудило псевдореферендумы россии

"Поддерживаем суверенитет Украины": МИД Грузии осудило псевдореферендумы россии

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Грузии осудило псевдореферендумы россии на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter грузинского МИД.

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"МИД Грузии осуждает незаконные референдумы, организованные россией на оккупированных территориях Украины. Эти попытки аннексии территорий Украины являются недопустимыми. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

21 сентября российский диктатор владимир путин объявил о проведении "референдумов" на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это шоу длилось с 23 по 27 сентября.

Законопроекты о "вхождении" захваченных территорий Украины в состав рф могут внести в госдуму вечером 28 сентября.

Британская разведка сообщила, что 30 сентября путин может объявить "результаты" псевдореферендумов.

Источник: УНН
Теги: Грузия, псевдореферендум
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