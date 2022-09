"Поддерживаем суверенитет Украины": МИД Грузии осудило псевдореферендумы россии

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Грузии осудило псевдореферендумы россии на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter грузинского МИД.

Цитата

"МИД Грузии осуждает незаконные референдумы, организованные россией на оккупированных территориях Украины. Эти попытки аннексии территорий Украины являются недопустимыми. Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

condemns the illegal referenda staged by in the occupied territories of . These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine