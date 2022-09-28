Зеленский обсудил с Эрдоганом обмен пленными и псевдореферендумы

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, стороны обсудили обмен военнопленными, ситуацию на ЗАЭС и псевдореферендумы россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Как отметили, Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища командирам "Азова". Со своей стороны лидер Турции заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, как и для родственников, которые будут посещать их.

Также президент Украины поблагодарил Эрдогана за принципиальную позицию относительно непризнания псевдореферендумов.

"Цель незаконных псевдореферендумов, которые россия провела на оккупированных территориях Украины, – аннексия новых украинских земель. Мировое сообщество должно дать максимально жесткий ответ на действия россии", – отметил Зеленский.

Кроме того, стороны затронули вопрос экспорта украинской агропродукции Черным морем. Президенты констатировали, что с момента действия "зерновой инициативы" из портов Украины вышли 235 судов на борту которых 5,4 млн. тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Отдельно лидеры стран обсудили ситуацию на ЗАЭС. Эрдоган выразил готовность содействовать международным усилиям по предотвращению ядерной угрозы.

Напомним

21 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди них пятеро командиров полка "Азов".