Шольц заявил о дальнейшей поддержке Украины

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, где второй заверил о дальнейшей поддержке Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц пообещал дальнейшую политическую, финансовую и гуманитарную помощь, а также поставки оружия. Стороны обсудили шаги, необходимые для восстановления Украины.

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебестрайта, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результатов фиктивных референдумов в оккупированных россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The New York Times заявил, что правительство страны сознательно не предоставляет Киеву танки, чтобы не спровоцировать войну между НАТО и россией. В то же время Германия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.