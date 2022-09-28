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Германия передаст Украине мостовые системы и большегрузные прицепы

Германия передаст Украине мостовые системы и большегрузные прицепы

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Германия передаст Украине 10 мостоукладочных систем и 90 большегрузных прицепов. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Детали

Немецкое правительство сообщило, что по состоянию на 28 сентября к отправке готовится: 

  • 10 мостовых систем;
  • 3 средних системы;
  • 90 большегрузных прицепов.

Кроме того, Германия уже поставила украинским военным шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

Цитата

"По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - говорится в сообщении.

Напомним

Германия дополнительно передала Украине 6 зенитных самоходных установок Gepard.

По данным МО ФРГ, также готовится отправка четырех САУ Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом, две РСЗО MARS II с боезапасом, 50 бронемашин Dingo и "зимний пакет".

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, военная помощь
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