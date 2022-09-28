Зеленская презентовала в Нью-Йорке свой благотворительный фонд

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская презентовала собственный благотворительный фонд "Olena Zelenska Foundation" и призвала иностранных граждан присоединиться к помощи Украине. Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу Зеленской в Telegram.

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"Наша цель – чтобы, когда станет безопасно, как можно больше украинцев смогли вернуться к себе домой. А для того чтобы они вернулись – необходимо отстроить больницы, школы, жилье. Возможностей государства не всегда хватает, чтобы сразу восстановить страну после разрушений, которые нанес и наносит захватчик. Значит, понадобится вся мировая поддержка", - отметила первая леди.

Детали

Елена Зеленская в программе Good Morning America на канале ABC рассказала, что каждый может присоединиться к восстановлению Украины. Фонд будет работать в трех направлениях: медицина, образование, гуманитарная помощь.

"По сути, в них отражены все главные человеческие потребности: здоровье, развитие и надлежащее обеспечение всем необходимым. Отстроенный дом, больница и школа, которые функционируют, – мы будем работать, чтобы каждый наш человек получил все это как можно быстрее, и не где-то за рубежом, а уже в своей восстановленной стране", - заявила она.

Напомним

21 сентября Елена Зеленская встретилась с первыми леди Польши и Литвы в Украинском институте Нью-Йорка.