ЕС введет "крымские санкции" против всех временно оккупированных рф территорий Украины, — Боррель

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Европейский Союз планирует ввести санкции, которые действуют в отношении временно оккупированного Крыма против всех неподконтрольных в настоящее время Украине территорий. Об этом во время брифинга заявил Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Мы расширяем географический охват ограничений по Крыму, которые были приняты в начале этого года, на Донецкую и Луганскую области. Они покроют все районы Украины, неподконтрольные правительству, включая Херсонскую и Запорожскую области, которые не относятся к Донбассу и которые не были частью прошлых решений", - заявил глава дипломатии ЕС.

Дополнение

Евросоюз ввел "крымские санкции" после оккупации полуострова россией. Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Кроме этого, запрещаются инфраструктурные и финансовые инвестиции, а также туристические услуги.

Также под ограничения ЕС подпадает экспорт определенных товаров или технологий для местных компаний или для использования в телекоммуникационном, транспортном и энергетическом секторах и для разведки, добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Напомним

Главный дипломат ЕС заявил, что страны-члены ЕС "самым решительным образом" осуждают "незаконные референдумы", организованные россией в Украине.

В ответ на эскалацию Москвой войны в Украине, Евросоюз введет пакет новых санкций против рф. Основными введениями будет ещё большее ограничение импорта и потолок цен на российскую нефть.