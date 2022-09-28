Уже началась реализация помощи освобожденным из плена, - Зеленский

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Об этом информирует УНН.

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"Уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден из плена недавно. Они получают первоочередные элементы помощи. Прежде всего это медицинская поддержка – всем им нужно восстановление после того, через что им пришлось пройти в плену", — сказал Президент.

Детали

Как отметил Зеленский, эта работа на контроле у омбудсмена, у представителей Офиса, у разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения и командования Медицинских сил. Также Глава в очередной раз отметил, что Украина помнит о каждом пленном в российском плену.

"И мы распространим соответствующие меры, которые подробно нарабатываются сейчас, на всех наших людей, которых мы освобождаем из плена оккупантов. Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях и стараемся освободить каждого и каждую из плена, ни об одном украинце не забыли", — подчеркнул Президент.

Напомним

21 сентября Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди них пятеро командиров полка "Азов".