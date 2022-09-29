Президент: в россии могут и не мечтать о том, что мир предаст свои ценности

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский отметил, что в цивилизованных странах никто не испугался очередных российских заявлений об аннексии украинских территорий, пишет УНН. Президент Украины посоветовал оккупантам бежать, сдаваться в плен и бороться за собственную свободу на своих улицах.

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«Если кто-то там в россии думает, будто они смогут «проскочить» со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в россии надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-то очередных российских объявлений об аннексии, то они – в россии – ошибаются. Каждый следующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще жестче», — сказал Президент.

Детали

Зеленский обратился и к россиянам: те, кто воюет против Украины, пусть сдаются в плен, а те, кто сидят дома — выходят на улицы и борются за свою свободу.

{"Хотите жить - бегите. Хотите жить - сдавайтесь в плен. Хотите жить - боритесь на улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. У кого-нибудь из вас есть нефтяные башни? Есть ли дворцы? Есть ли виноградники? А может, у вас есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру", — заявил Президент.

Напомним,

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что может включать новый пакет санкций ЕС против России за ее вторжение в Украину. Основными введениями будет еще большее ограничение импорта и потолок цен на российскую нефть.