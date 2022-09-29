В Украине запустили сервис для бронирования военнообязанных в агросфере

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало электронный кабинет запросов на бронирование военнообязанных, передает УНН со ссылкой на прессслужбу ведомства.

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"Кабинет создан для упрощения процедуры подачи документов и ускорения обработки заявлений на бронирование военнообязанных работников предприятий, учреждений и организаций агропромышленного комплекса. Поэтому отныне процесс бронирования военнообязанных будет проходить гораздо проще", – цитирует пресс-служба слова государственного секретаря министерства Виктора Канцурака.

Детали

Как подать заявку:

1. Войдите в кабинет запросов на бронирование по ссылке.

2. Авторизуйтесь с помощью личного ключа КЭП. После этого вы зайдете в личный кабинет и получите подробную пошаговую инструкцию по поводу дальнейших действий.

3. При первой авторизации в системе необходимо заполнить и сохранить регистрационные данные в карточке "Профиль организации".

4. После внесения этой информации можно приступить к формированию запроса на бронирование или разбронирование. (Система не позволяет вносить военно-учетные специальности, которые не подлежат бронированию).

5. Сформированный запрос необходимо подписать КЭП, после чего он автоматически будет отправлен на рассмотрение в Минагрополитики.

Канцурак отметил, что в личном кабинете будет отображаться информация о статусе этого запроса. После успешного завершения рассмотрения запроса его состояние изменится на "Рассмотрено". Можно будет посмотреть, какие работники в результате были забронированы и выгрузить выписки по выбранным работникам или, в случае отказа, увидеть причину отклонения запроса.

Как отмечается, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий (заказов).

Дополнение

20 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. "За" – 305 голосов.