Группа Ермака-Макфола рассказала об особенностях признания рф государством-спонсором терроризма

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии разработала пятый документ на тему «Дело о признании российской федерации государством-спонсором терроризма». В нем подробно объясняются суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса «страна-спонсор терроризма» (State Sponsor of Terrorism, SST). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует УНН.

Детали

В документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий российской федерации определению «терроризм». На практике преступления россии в Украине фактически больше, чем «спонсирование терроризма», поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства, указали в ОП.

Эксперты подробно описывают основные последствия присвоения такого статуса россии:

• ограничения на проведение транзакций;

• потеря суверенного иммунитета;

• вторичные санкции;

• индивидуальные санкции;

• символическое влияние;

• включение россии в черный список Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);

• ограничение помощи от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых являются США;

• запрет экспорта и продажи оружия;

• усиление контроля над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования;

• введение дополнительных финансовых ограничений.

Цитата

«Присвоение такого статуса значительно повысило бы уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора. Также это привлечет больше глобального внимания к характеру российского режима и зверств, и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим», - говорится в сообщении.

Как отмечается, международная рабочая группа по санкциям против рф была создана по инициативе президента Владимира Зеленского. Ее возглавляют группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности посол Майкл Макфол.

Дополнение

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания рф страной-спонсором терроризма.