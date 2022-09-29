Группа Ермака-Макфола рассказала об особенностях признания рф государством-спонсором терроризма
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии разработала пятый документ на тему «Дело о признании российской федерации государством-спонсором терроризма». В нем подробно объясняются суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса «страна-спонсор терроризма» (State Sponsor of Terrorism, SST). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, информирует УНН.
Детали
В документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий российской федерации определению «терроризм». На практике преступления россии в Украине фактически больше, чем «спонсирование терроризма», поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевой институт российского государства, указали в ОП.
Эксперты подробно описывают основные последствия присвоения такого статуса россии:
• ограничения на проведение транзакций;
• потеря суверенного иммунитета;
• вторичные санкции;
• индивидуальные санкции;
• символическое влияние;
• включение россии в черный список Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);
• ограничение помощи от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых являются США;
• запрет экспорта и продажи оружия;
• усиление контроля над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования;
• введение дополнительных финансовых ограничений.
Цитата
«Присвоение такого статуса значительно повысило бы уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора. Также это привлечет больше глобального внимания к характеру российского режима и зверств, и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционное давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим», - говорится в сообщении.
Как отмечается, международная рабочая группа по санкциям против рф была создана по инициативе президента Владимира Зеленского. Ее возглавляют группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности посол Майкл Макфол.
Дополнение
Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Конгресс Соединенных Штатов установит критерии для признания рф страной-спонсором терроризма.