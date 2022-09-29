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США направили уже 16,2 млрд долл. на укрепление ВСУ - посол

США направили уже 16,2 млрд долл. на укрепление ВСУ - посол

Бриджит Бринк

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Вместе с объявленным накануне пакетом оборонной помощи на 1,1 млрд долл. Соединенные Штаты направили Украине уже 16,2 млрд долл. на укрепление ВСУ. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в четверг, 29 сентября, в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI) свидетельствует о нашей долгосрочной поддержке, а предоставление оружия из запасов удовлетворяет насущные потребности. С 1,1 млрд долл. от USAI поддержка составляет 16,2 млрд долл., направленных на укрепление ВСУ для обеспечения свободы и независимости украинского народа", - отметила Бринк.

Дополнение

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи в области безопасности для Украины на 1,1 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности, что означает, что деньги будут потрачены на производство и поставку нового оружия. В комплект поставки, по данным Пентагона, входят 18 систем HIMARS.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, помощь
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