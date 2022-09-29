Левочкин требует от Кличко вложить деньги киевлян в обанкротившийся банк "Сич" Фирташа - эксперт

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Народный депутат и экс-соратник Януковича Сергей Левочкин требует от киевского городского головы Виталия Кличко вложить деньги киевлян в обанкротившийся банк "Сич" беглого олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом заявил политический эксперт и блогер Виталий Кулик, сообщает УНН.

“Похоже, что мэр Киева Виталий Кличко продолжает зависеть от Сергея Левочкина и его партнера Дмитрия Фирташа. Именно из-за давления Левочкина на Кличко тот сейчас активно занимается покупкой обанкротившегося банка “Сич”, который до того, как он обвалился, контролировали... те же Левочкин-Фирташ. Таким образом мэр хочет угодить своим спонсорам олигархам, а заодно создаст себе еще одну “кормушку” для вывода средств из бюджета столицы”, – написал Кулик.

Он напомнил, что в августе 2022 года Нацбанк вывел "Сич" с рынка из-за дефолта по кредиту рефинансирования НБУ. И банком сразу заинтересовались пять инвесторов, включая КГГА. Которая, судя по всему, имеет все шансы победить в конкурсе ФГИ.

“Киеву это будет стоить миллиард гривен, точнее – 999 млн. Именно такая цифра указана в подписанном Кличко проекте решения Киевсовета. Правда, итоговая сумма будет в разы больше, ведь банк требует существенной докапитализации, финансирования содержания и постоянных вливаний для выполнения всех требований НБУ. И из-за желания Кличко помочь Левочкину с Фирташем город будет вкладывать в “реанимацию” их обанкротившегося банка деньги столичных налогоплательщиков”, – пояснил политолог.

По убеждению Кулика, сейчас у Киева есть множество более срочных вопросов, чем траты миллиардов гривен на докапитализацию банка, потребность которого городу крайне сомнительна.

“Но если старым партнерам Кличко нужна помощь – мэр всегда к их услугам. Причем эта история циклична. Ведь раньше Киев владел почти 25% акций банка “Крещатик”, через который крутились и выводились бюджетные средства. В результате с помощью различных схем из банка вывели около 3 млрд гривен, и в 2016 году “Хрещатик” обанкротился. Заплатили киевляне. Заплатят и сейчас”, – констатировал эксперт.

Он отметил, что банк "Сич" стал известен благодаря кредитованию сделки по приватизации гостиницы "Днепр" на Европейской площади Киева. В 2020 году компания-победитель конкурса ООО "Смартленд" оформила в банке кредитную линию на 1,05 млрд гривен (отель продали за 1,1 млрд гривен).

“Покупка “Сичи” Киевом позволит решить проблему с этим кредитом – ведь он еще не выплачен, а он брался под залог депозита фирмы “Газ Ком Трейд”, который в итоге “завис”. Теперь этот депозит также выплатят за наш с вами счет. Но для Кличко это важно, ведь "Днепром" руководит не чужая ему Элина Сапожкова. Эта самая Сапожкова ранее была заместителем председателя ООО "Гера Люкс", зарегистрированной в доме мэра Киева. Владельцами фирмы являются советник и партнер Кличко Павел Дыминский и его родственница Оксана Кральич”, – рассказал блогер.

В заключение он подвел неутешительные итоги истории с банком "Сич".

“Итак, что мы имеем? Обанкротившийся банк старых друзей Кличко Левочкина-Фирташа. Прокредитованный банком отель, управляемый менеджером Кличко – Сапожковой. Давление спонсоров мэра на него с целью профинансировать всю эту историю деньгами киевлян. И желание самого городского головы получить себе карманный муниципальный банк для освоения бюджета. Другими словами, нас хотят заставить заплатить миллиарды за банк, с помощью которого нас потом будет легче грабить? И это во время войны?” – резюмировал Виталий Кулик.