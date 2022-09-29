Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 34,97 -0,2834 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Иранские беспилотники в Украине: политолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться власти Ирана
Иранские беспилотники в Украине: политолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться власти Ирана
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4950

Германия не признает результаты псевдореферендумов – Шольц

Германия не признает результаты псевдореферендумов – Шольц

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна не признает результаты псевдореферендумов россии. Об этом немецкий политик написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Псевдореферендумы, которые провел путин на оккупированных территориях Украины, бессмысленные. Они нарушают международное право. Германия никогда не признает их. Об этом я заверил Владимира Зеленского во время вчерашнего звонка", – написал Шольц.

Напомним

Российские пропагандисты заявили, что псевдореферендумы якобы состоялись при полной прозрачности, а люди хотят в состав россии.

Источник: УНН
Теги: Германия, Олаф Шольц, псевдореферендум
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.