Германия не признает результаты псевдореферендумов – Шольц

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна не признает результаты псевдореферендумов россии. Об этом немецкий политик написал в своем Twitter, передает УНН.

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"Псевдореферендумы, которые провел путин на оккупированных территориях Украины, бессмысленные. Они нарушают международное право. Германия никогда не признает их. Об этом я заверил Владимира Зеленского во время вчерашнего звонка", – написал Шольц.

Фиктивные референдумы, проведенные #Путиным в незаконно оккупированных районах #Украины, ничего не стоят. Они нарушают международное право. Германия никогда не признает так называемые результаты. Я заверил @ZelenskyyUA в этом вчера в телефонном разговоре — Бундесканцлер Олаф Шольц (@Bundeskanzler) 29 сентября 2022

Напомним

Российские пропагандисты заявили, что псевдореферендумы якобы состоялись при полной прозрачности, а люди хотят в состав россии.