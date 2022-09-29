Эрдоган собирается сегодня поговорить с путиным из-за псевдореферендумов в Украине

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается сегодня, 29 сентября, провести телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным из-за проведения россией фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

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"Зеленский хочет нашей поддержки в связи с этими четырьмя областями (Украины, где проводились псевдореферендумы - ред.) и хочет, чтобы мы убедили путина. Завтра (29 сентября - ред.) я намерен подробно обсудить эти вопросы с путиным", - сказал Эрдоган накануне.

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"Я хотел бы, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем", - добавил он.

Он также выразил "обеспокоенность" возможной аннексией украинских регионов.

Дополнение

28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом обмен пленными и псевдореферендумы.