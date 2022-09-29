Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 34,97 -0,2834 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Иранские беспилотники в Украине: политолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться власти Ирана
Иранские беспилотники в Украине: политолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться власти Ирана
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7260

Эрдоган собирается сегодня поговорить с путиным из-за псевдореферендумов в Украине

Эрдоган собирается сегодня поговорить с путиным из-за псевдореферендумов в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается сегодня, 29 сентября, провести телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным из-за проведения россией фейковых "референдумов" на оккупированных территориях Украины, сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.

Цитата

"Зеленский хочет нашей поддержки в связи с этими четырьмя областями (Украины, где проводились псевдореферендумы - ред.) и хочет, чтобы мы убедили путина. Завтра (29 сентября - ред.) я намерен подробно обсудить эти вопросы с путиным", - сказал Эрдоган накануне.

Детали

"Я хотел бы, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем", - добавил он.

Он также выразил "обеспокоенность" возможной аннексией украинских регионов.

Дополнение

28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом обмен пленными и псевдореферендумы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Турция, Реджеп Эрдоган, псевдореферендум
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.