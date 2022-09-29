Макрон и Шольц планируют ужин в Берлине, обсудят поддержку Украины - Politico

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует отправиться в понедельник в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем за рабочим ужином, со ссылкой на на трех чиновников, знакомых с подготовкой к поездке, сообщает Politico, пишет УНН.

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Встреча, которая зависит от того, выздоровеет ли Шольц от COVID, приурочена к исторической дате — 3 октября, дню воссоединения Германии. Цель состоит в том, чтобы согласовать позиции Франции и Германии накануне неофициального саммита лидеров ЕС в Праге в четверг и пятницу, пишет издание.

Ожидается, что на повестке дня будут энергетический кризис, ограничение цен на газ, недавние взрывы на трубопроводе в Балтийском море и новые санкции против россии, предложенные Европейской комиссией в среду.

Лидеры Франции и ФРГ также планируют обсудить "поддержку Украины и франко-германское оборонное сотрудничество – напряженный вопрос, поскольку и Франция, и Германия столкнулись с критикой за то, что не предложили Киеву адекватной военной помощи и не смогли обеспечить надежную автономную европейскую оборону", отмечает издание.

Также на повестке дня газопровод MidCat с Пиренейского полуострова в Северную Европу. Французское правительство заявило в среду, что пересматривает вопрос о том, стоит ли отказываться от своего возражения против завершения строительства трубопровода для газа и водорода.

Ни Берлин, ни Париж официально не подтвердили встречу из-за положительного теста Шольца на коронавирус в понедельник. Однако представитель Шольца сообщил журналистам в понедельник, что канцлер "очень надеется" на то, что он выздоровеет в течение недели, что позволит ему принять участие в праздновании воссоединения Германии в понедельник в Эрфурте.

Согласно предварительному плану, Шольц вернется в Берлин после праздников, чтобы принять Макрона на рабочий обед, который, вероятно, состоится в Schloss Meseberg, замке в стиле барокко к северу от Берлина, используемый как гостевой дом правительства.

"Многие будут следить, не совпадет ли встреча с объявлениями о новых вооружениях для Украины. Оба лидера под давлением, чтобы отправить Украине боевые танки в рамках усиленного пакета помощи. Тем не менее, хотя Макрон, как ожидается, вскоре объявит о дополнительных вооружениях для Киева, таких как гаубицы "Цезарь", по словам официальных лиц, боевые танки вряд ли будут в списке", - отмечается в статье.

"(Украинцы) сделали несколько запросов, в том числе по "Цезарям", - сказал Макрон журналистам в Нью-Йорке на прошлой неделе. - Мы сделали поставки, будем делать еще. Есть другое оборудование".

Шольц подчеркнул в среду в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским, что "Германия не перестанет оказывать конкретную поддержку Украине в политическом, финансовом и гуманитарном плане, а также в защите ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе поставки оружия", по словам его представителя.

На следующей неделе у Шольца запланированы еще встречи на высоком уровне: во вторник он примет премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Берлине для переговоров между Германией и Нидерландами по климату, а затем отправится в северный испанский город Ла-Корунья в среду для консультаций правительства Испании и Германии.

В четверг Шольц продолжит свое путешествие в Прагу на первую встречу "Европейского политического сообщества" — саммит лидеров стран ЕС и соседних стран, инициированный Макроном. В пятницу лидеры ЕС соберутся в Праге на неформальный саммит Европейского совета.