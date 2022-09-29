кремль анонсировал объявление об аннексии захваченных территорий на 30 сентября: к путину пригласили российских депутатов

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что "церемония подписания" об аннексии рф захваченных территорий Украины состоится 30 сентября в кремле в 15:00, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Депутаты госдумы рф приглашены на 15 часов 30 сентября в кремль на мероприятие с участием президента владимира путина, писали росСМИ со ссылкой на депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

При этом обнародуют и то, как выглядит такое приглашение.

"Цель мероприятия не указана, однако ранее многочисленные источники сообщали, что путин может объявить об аннексии россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины", - сообщала в частности ранее российская служба Радио Свобода.

Ранее также сообщалось, что 30 сентября в окрестностях кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади Москвы уже смонтирована сцена для митинга.

Радио Свобода отмечает, что "30 сентября, даже если путин объявит об аннексии, формально этот процесс еще не завершится". "Ее должны одобрить конституционный суд, дума и совет федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября", - пишет издание.

Дополнение

Украина и страны Запада, как и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов о присоединении к россии, прошедших в 4-х областях. США и их союзники объявили или готовятся объявить о новых санкциях против россии в связи с попыткой аннексии.