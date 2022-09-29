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Зеленский созвонился с Дудой: обсудили псевдореферендумы рф на оккупированных территориях Украины

Зеленский созвонился с Дудой: обсудили псевдореферендумы рф на оккупированных территориях Украины

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой - обсудили псевдореферендумы, проведенные россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

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"Основное внимание было уделено международной реакции на незаконные «референдумы», проведенные россией на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский поблагодарил Дуду за "мощную поддержку Украины, высказанную во время выступления на открытии 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, а также за четкую позицию Польши о непризнании так называемых референдумов".

"Собеседники согласились с необходимостью мощной консолидированной реакции мира на незаконные действия рф, разрушающие основы международного права. Были обсуждены конкретные шаги и меры, над которыми стороны будут работать в этом контексте", - сообщили в ОП.

Также во время переговоров затрагивались:

  • вопросы военного и оборонного сотрудничества. Зеленский отметил неоценимый вклад Польши в укрепление оборонных возможностей Украины и важность дальнейшей усиленной поддержки нашей страны, отметили в Офисе Президента.
  • открытие газопровода Baltic Pipeline в Польшу. Президент Украины поздравил Польшу с официальным открытием газопровода Baltic Pipeline. «Это – выдающееся событие для развития безопасности и укрепления энергонезависимости всего региона», – отметил он.
  • вопросы двусторонних отношений и ситуация на границе. Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и подчеркнул важность дальнейших усилий по увеличению пропускной способности соответствующих пунктов. "Была также отмечена заинтересованность украинской стороны во внедрении совместного погранично-таможенного контроля во всех пунктах пропуска и ускорении работы над двусторонним соглашением в этой сфере", - указали в ОП.

Лидеры отдельно отметили начало на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке нового формата сотрудничества первых леди – в рамках Люблинского треугольника.

Дополнение

28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обмен пленными и псевдореферендумы.

Источник: УНН
Теги: Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, псевдореферендум

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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