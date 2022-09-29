В погоне за популизмом: Яценко не смог посчитать, как сэкономить на нардепах
Антон Яценко
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Народный депутат Антон Яценко, который пиарится на инициативе по уменьшению зарплат нардепов до “минималки”, не сделал никаких расчетов при разработке соответствующего законопроекта. Об этом говорится в заключении экспертизы бюджетного комитета Верховной Рады, передает УНН.
Детали
В законопроекте нардеп предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки, а сэкономленные средства перенаправить на нужды армии, что требует внесение изменений в Государственный бюджет. В то же время Яценко не предоставил ни финансово-экономического обоснования, ни соответствующих расчетов, как того требует регламент ВР и Бюджетный кодекс.
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Добавим
Ранее глава бюджетного комитета Юрий Аристов отметил, что законопроект по уменьшению зарплат нардепов является популистским, а Антон Яценко за счет него пиарится на беде украинцев.
Экономист Александр Охрименко отмечал, что значительных поступлений в бюджет уменьшение зарплат нардепов не принесет.
Цитата
“Чисто популизм. Сумма, которая направляется на зарплату всех депутатов, она мизерная. Она никак не может помочь бюджету. У нас на сегодня на армию в месяц мы тратим 130 млрд грн, а заработная плата всех депутатов - 300 млн грн в год. Это такая ерунда, что даже смешно”, - заявил эксперт.
Напомним
По мнению политолога Владимира Цыбулько, Яценко решил зарегистрировать популистский законопроект из-за того, что его обвиняют в коллаборационной деятельности.